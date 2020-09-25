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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.

Barış Gündoğan   | 25.09.2020
Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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