Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2020