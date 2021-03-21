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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Down sendromlular algıları ve duygularıyla özel insanlardır

Bakan Koca, "Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.03.2021
Sağlık Bakanı Koca: Down sendromlular algıları ve duygularıyla özel insanlardır

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım." ifadelerini kullandı.

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