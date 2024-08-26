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Sağlık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Ahlat Devlet Hastanesine ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesine akşam yaptığı ziyarette, hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Ahlat Devlet Hastanesine ziyaret

Ankara

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Bakan Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesine de ziyarette bulundu.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından hastaneyi ziyaret eden Memişoğlu, hekimler, hemşireler ve hastanede görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

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