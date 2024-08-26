Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Ahlat Devlet Hastanesine ziyaret
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesine akşam yaptığı ziyarette, hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Ankara
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Bakan Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesine de ziyarette bulundu.
Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Ahlat’ta bulunan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesini ziyaret etti.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) August 26, 2024
Hekimler, hemşireler ve hastanede görevli sağlık çalışanları ile sohbet eden Bakanımız, gösterdikleri özverili… pic.twitter.com/Lm7djHpNWA
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından hastaneyi ziyaret eden Memişoğlu, hekimler, hemşireler ve hastanede görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla tüm ekibe teşekkürlerini iletti.