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Sağlık

Bitlis'te 100 yataklı devlet hastanesi hizmete açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan 100 yataklı devlet hastanesi törenle hizmete açıldı.

Serdar Adıyaman   | 17.09.2021
Bitlis'te 100 yataklı devlet hastanesi hizmete açıldı Fotoğraf: Serdar Adıyaman - Anadolu Ajansı

Bitlis

Hastanenin açılışında konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, uzun uğraşlar sonucunda tamamlanan hastane binasının hayırlı olmasını diledi. Hastanenin beş yıldızlı otel konforunda olduğunu belirten Kiler, şunları kaydetti:

"Yapılacak atamalarla 28 branş hekimimiz burada olacak. 2002'de 18 olan ebe, hemşire sayısı şu an 90'dır. Ahlat sağlık sisteminde çalışan personel sayısı 36’ydı, şimdi 260 personelle sağlık ordusuyla hizmet veriyoruz. Ahlat'ımız için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla inşallah Ahlat'ı daha güzel hizmetlerle de buluşturacağız."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar de hizmetin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ahlat'a her şey yakışır. Bu hastanenin yapılması baştan beri çok meşakkatli oldu. Ama bu işin arkasını bırakmayarak istediğimizi söyledik. Çok şükür bugün açılışı da bizlere nasip oldu." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da hastanenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı yapıldı.

Programa, Kaymakamı Fikret Dağ, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis İl Sağlık Müdürü Koray Okur, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Feridun İbrahim, Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan katıldı.


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