Uşak'ta geçen yıl susuz kalan Küçükler Barajı tamamen doldu

Küçükler Barajı, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek baraj olmasının yanı sıra tarımsal sulamada da hizmet veriyor.

Su kalmadığı için geçen ağustos ayında hizmet dışı kalan baraj yıl başından bu yana etkili olan yağışlarla güçlendi. Devlet Su İşleri'nin Darı ve Sergen derelerinden gelen suyu baraja kayıpsız olarak taşımak için yaptığı boru hattı da barajın dolmasında etkili oldu.

Tam doluluğa ulaşan barajda dolu savağından su akışı başladı.

DSİ yetkilileri, barajın doluluk oranının en son 2016 yılında yüzde 100'e ulaştığını kaydetti.