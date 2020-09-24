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Sağlık

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

Akdeniz Üniversitesi'nin kurucu rektörü olan Karpuzoğlu, doku ve organ nakli uygulamalarının Türkiye'deki öncülerindendi

Ayşe Yıldız   | 24.09.2020
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

Antalya

Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Karpuzoğlu, 82 yaşında yaşama veda etti.

Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun ölüm haberini, eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'de ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu.

Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.

Karpuzoğlu'nun vefat haberi üzerine tıp camiasından da çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

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