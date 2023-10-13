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Sağlık

Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çetin, meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak erken tanının önem taşıdığını belirtti.

Veysel Altun  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Samsun

Çetin, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 40-50 yaşları sonrasında görülen meme kanserinin son yıllarda otuzlu yaşların başında, hatta daha genç yaşta rastlanabilir bir hastalık haline geldiğine dikkati çekti.

Meme kanserinin, akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğuna işaret eden Çetin, "Kadınlarda en sık olan kanser türleri arasında yer alan meme kanserinin dünyada her 8 kadından birinde görülebileceği tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise ortalama yıllık 24 bin yeni vaka görülüyor." ifadesini kullandı.

Meme kanseri tedavisinin diğer kanser türlerine oranla daha yüz güldürücü olduğunu vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Kanser 4. evre olsa bile 5 yıllık sağ kalımlardan bahsedilebiliriz. Her sene dünyada 100 bin kadından 10 bini meme kanserinden dolayı ölüyor ancak son yıllarda gelişen teknoloji ve tedavilerle ölüm oranlarında azalma görülüyor. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır, önemli olan geç kalmamaktır. Meme kanserinde erken tarama ve erken tanı oldukça önemlidir. Erken teşhis için tarama programlarına uyulması, 30 yaşından sonra her kadının yılda bir kere mamografi çektirmesi, 20 yaşını geçen her kadının ise adetinin bittiği tarihten sonra bir hafta içinde meme muayenesini kendisinin yapması gerekmektedir."

Çetin, meme kanserinin yüzde 20-30 aile öyküsü, yüzde 70-80 de herhangi bir risk faktörü olmadan ortaya çıktığının altını çizerek, adet görmeye erken yaşta başlamak veya menopoza geç girmek, uzun süreli östrojen hormonuna maruz kalmak, hareketsiz yaşam tarzı, obezite ve sigara kullanımın meme kanseri riskini artırabildiğini anlattı.

Meme kanserinin her bireyde farklı türlerde gözlemlendiğini, her kanser için ayrı tedavi yöntemi uygulandığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Meme kanserinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapi ve hedefe yönelik tedavi uygulanmaktadır. Meme kanserinin alt tiplerine göre farklı tedaviler uygulanmaktadır. Yeni çıkan hedefe yönelik akıllı ilaçlar, meme kanserini tedavi edilebilir bir hastalık haline getirdi. Bu ilaçlar erken evrede çok iyi sonuçlar verebiliyor. Çok ileri evrelerdeki kanserler için de uygulanabilen bu ilaçlarla birlikte iyileştirilen hasta sayısı oldukça fazla. Yeni tedavi yöntemlerine Türkiye'de de ulaşılabilir olması, meme kanserinin iyileşme boyutunu çok fazla artırdı."

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