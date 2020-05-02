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Sağlık

Mardin'de Kovid-19 testleri için laboratuvar

Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin Devlet Hastanesine yeni tip koronavirüs testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı oluşturuldu.

Halil İbrahim Sincar   | 02.05.2020
Mardin'de Kovid-19 testleri için laboratuvar

Mardin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mardin Devlet Hastanesine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı ile günlük 300 test yapılmaya başlandı, gerektiğinde günlük 700 test yapılabilecek.

Laboratuvarda, Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenlerin de desteğiyle 3 gruptan oluşan 18 kişilik sağlık ekibi, vakaların erken tespit edilmesini sağlayarak, tedavi sürecinin daha konforlu olması için çalışacak.

Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alpay Tuncar, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan PCR laboratuvarının hizmete başladığını söyledi.

Mardin'in koronavirüs PCR yetkili laboratuvarı olarak görevlendirildiğini kaydeden Tuncar, şöyle dedi:

"Öncelikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçen kamu kurumlarına teşekkür ederiz. Kısa sürede laboratuvarımızı kurduk. Tam kapasite çalışmaya başlandı. Günde 300 test kapasitesiyle çalışıyoruz, ama test kapasitesi olarak günlük 700'e çıkabiliriz. Bu laboratuvar virüslerde bulunan DNA ve RNA dediğimiz zincirlerin tespitinde bize fayda sağlıyor. Bu amaçla kullanıyoruz. Sadece koronavirüs için kullanacağız, ama bir müddet sonra diğer testlerde de rahatlıkla kullanabileceğiz."

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ve Türkiye'de üretilen kitlerle testlerin yapıldığını anlatan Tuncar, PCR laboratuvarında 18 kişiden oluşan 3 ekibin 8 saat süreyle çalıştığını vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da Mardin il ve ilçe hastanelerinden gelen örneklerin tamamının ildeki tek merkez olan laboratuvarda aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını bildirdi.

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