Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Erkan Tiryaki   | 02.07.2020
Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin devam ettiği hatırlatılarak, "Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır." denildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı
İran'da riskli bölgelerde yeni koronavirüs tedbirleri devrede
Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11 bini geçti

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bakan Kasapoğlu 2021 yılındaki spor organizasyonlarında başarılı olunacağına inanıyor

Göztepe'de ilk hedef Fenerbahçe karşılaşması

Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki kritik virajı kayıpsız geçti

Adana Demirspor, Süper Lig yolundaki kritik virajı kayıpsız geçti
Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor
MKE Ankaragücü Kulübü 'Yanımızda ol' sloganıyla SMS yardım kampanyası başlattı

MKE Ankaragücü Kulübü 'Yanımızda ol' sloganıyla SMS yardım kampanyası başlattı