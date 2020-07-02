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Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hazır olduğunu "kartal" benzetmesi yaparak takipçileriyle paylaştı.

Yunus Kaymaz   | 02.07.2020
Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'in Twitter hesabından Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda çekilmiş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Türk kartalımız yeniden uçmaya hazır, iyi görünüyor." ifadesi yer aldı. 

Takımının 21 Aralık 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki futbolcu, sezonu kapamıştı.

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