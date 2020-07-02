Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hazır olduğunu "kartal" benzetmesi yaparak takipçileriyle paylaştı.
İstanbul
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'in Twitter hesabından Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda çekilmiş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Türk kartalımız yeniden uçmaya hazır, iyi görünüyor." ifadesi yer aldı.
👊 @yaziciyusuf97 est de plus en plus proche du retour 🔥— LOSC (@losclive) July 1, 2020
Allez, on attend vos encouragements sous ce tweet 👇 pic.twitter.com/GiibaWsZMQ
Takımının 21 Aralık 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki futbolcu, sezonu kapamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.