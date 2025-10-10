Dolar
Sağlık

Lazer ve LED akupunkturu, beyni uyararak ağrıyı dindiriyor

Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Bozer, akupunturun ağrı tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu, iğne, lazer ya da LED ışık akupunkturuyla ağrı mekanizmasının ortadan kaldırıldığını anlattı.

Hikmet Faruk Başer  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Lazer ve LED akupunkturu, beyni uyararak ağrıyı dindiriyor

İstanbul

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) organizasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katılan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bozer, AA muhabirine, akupunkturun modern tıpla bütünleşik biçimde kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Akupunkturu, "insan bedenindeki belirli noktaların uyarılmasıyla oluşturulan tedavi tekniği" olarak tanımlayan Bozer, "Bu noktalar iğne batırmak, ısıtmak, kanatmak, ultrason dalgaları veya basınç gibi farklı uyarı yöntemleriyle aktive edilebilir. Temelde amaç, bu noktalar üzerinden bir uyarı oluşturarak bunun omurilik ve beyin merkezlerine taşınmasını sağlamaktır." dedi.

Bozer, özellikle kulak akupunkturunun ağrı mekanizmasında etkili olduğunu vurgulayarak, "Akupunktur, ağrı tedavisinde etkili bir yöntem. Kulak kepçesine uygulanan iğne, lazer ya da LED ışık akupunkturuyla beyin ve beyin sapı uyarılmakta ve ağrı mekanizması ortadan kaldırılmaktadır. İğne fobisi olanlarda lazer ve LED ışık akupunkturu tercih edilebiliyor." diye konuştu.

Uygulamalarda vagus sinirinin önemli rol oynadığına dikkati çeken Bozer, "Vagus sinirinin kulak kepçemizdeki dalı uyarıldığında beyin sapındaki çekirdeklerine sinyaller gönderilir. Bu sinir, parasempatik sistemi aktive ederek vücutta gevşemeyi, sakinleşmeyi ve dengeyi sağlar. Kronik ağrısı olan bireylerin çoğunda otonom sinir sistemi dengesizliği vardır. Vagusun uyarılmasıyla bu denge yeniden sağlanır ve hasta kendini daha iyi hisseder." ifadelerini kullandı.

"LED ışıklar sayesinde istenen dalga boylarında tedavi yapılabiliyor"

Bozer, akupunkturun yalnızca ağrıda değil birçok alanda tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Akupunkturun migren ve baş ağrılarında atak sıklığını ve şiddetini azaltabildiğin işaret eden Bozer, "Bağımlılık tedavilerinde (sigara, alkol, yeme alışkanlıkları), kilo kontrolünde, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklarda ilaç ihtiyacını azaltacak şekilde destekleyici olarak kullanılabilir." bilgisini paylaştı.

Bozer, lazer akupunkturun uzun süredir kullanıldığını, son yıllarda gelişen LED ışık teknolojisinin bu alanda yeni imkanlar sunduğunu dile getirerek, "LED ışıklar sayesinde istenen dalga boylarında tedavi yapılabiliyor. Farklı renklerin farklı biyolojik etkileri var. Örneğin bazı dalga boyları akne tedavisinde etkiliyken bazıları değil. Aynı prensip, akupunktur noktalarının ışıkla uyarılmasında da geçerli." dedi.

Toplumda akupunkturun genellikle zayıflama yöntemi olarak bilindiğini ancak Batı dünyasında öncelikle ağrı tedavisiyle ilişkilendirildiğini anlatan Bozer, akupunkturun akut ve kronik ağrılarda çok etkili tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Tedavi sürecinde doğru yaşam tarzı ve beslenmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Bozer, "Bu tedavilerin yanı sıra kişinin doğru beslenmesi, stresle baş etme yollarını öğrenmesi ve aktif bir yaşam sürmesi de iyileşme sürecini destekler." diye konuştu.

