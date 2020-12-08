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Sağlık

KTÜ Farabi Hastanesine 38 personel alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine 38 sözleşmeli personel alınacak.

Tuğba Yardımcı   | 08.12.2020
KTÜ Farabi Hastanesine 38 personel alınacak

Trabzon

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 28 hemşire, 7 sağlık teknikeri, 2 röntgen teknisyeni, 1 de laborant olmak üzere toplam 38 personel alınacak.

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 22 Aralık 2020 tarihine kadar KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının "personelilan.ktu.edu.tr" internet adresinden çevrim içi yapılabileceği kaydedildi.

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