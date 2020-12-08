Euro
9.49
Dolar
7.82
BIST 100
1,340.61
Altın
1,863.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi düzenlemeleri uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 08.12.2020
Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi düzenlemeleri uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı

Ankara

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi.

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık olarak takip edildiği ve rehberlere entegre edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi düzenlemeleri uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı
Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı
İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Parazit ilacı Ivermektin ile tedavi edilen Bangladeşli Kovid-19 hastalarında olumlu sonuçlar görüldü
Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi düzenlemeleri uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı

Sağlık Bakanlığı: Yakın temaslıların karantina süresi düzenlemeleri uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı

İran'da son 24 saatte 323 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Parazit ilacı Ivermektin ile tedavi edilen Bangladeşli Kovid-19 hastalarında olumlu sonuçlar görüldü

KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 6. ölüm

KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 6. ölüm
FETÖ soruşturmasında 3'ü aktif 9 doktor ile 1 hemşire için gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 3'ü aktif 9 doktor ile 1 hemşire için gözaltı kararı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 68 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 68 milyonu geçti