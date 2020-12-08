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Sağlık

TEB: Beklentimiz Kovid-19 aşılarının hem eczacılarımıza hem de eczane çalışanlarına yapılmasıdır

Türk Eczacıları Birliğinden, Kovid-19 ile mücadelede, eczacı ve eczane çalışanlarının aşılanmasının sağlık hizmet sunumunun aksamaması adına büyük önem taşıdığı, aşıların hem eczacılara hem de eczane çalışanlarına yapılmasının beklendiği bildirildi.

Esin Işık   | 08.12.2020
TEB: Beklentimiz Kovid-19 aşılarının hem eczacılarımıza hem de eczane çalışanlarına yapılmasıdır

Ankara

Türk Eczacıları Birliğinden (TEB), yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle sağlığın ve sağlık çalışanlarının bir bütün olduğunun bir kez daha deneyimlendiğine dikkat çekilerek, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadeleyi hekiminden hasta bakıcısına, hemşiresinden ebesine, eczacısından eczane teknisyenine kadar birlikte üstlendiği vurgulandı. 

Bu noktada Türkiye'ye gelecek ilk aşıların uygulanacağı grupta sağlık çalışanlarının yer almasının sevindirici olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19'a karşı mücadelenin sürekliliği açısından sağlık kurumlarının ve çalışanlarının korunması büyük önem taşıyor. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında çalışan herkesi öncelikle korumak esas olmalıdır. Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren eczanelerimizin de içindeki herkesle birlikte, bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir.

Sağlık hizmetinin en önemli uğrak yerlerinden biri olan eczanelerdeki eczacılarımızın ve eczane çalışanlarının aşılanması sağlık hizmet sunumunun aksamaması adına büyük önem arz etmektedir. Beklentimiz bu aşıların hem eczacılarımıza hem de eczane çalışanlarına yapılmasıdır."

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