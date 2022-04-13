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Sağlık

Kovid-19 aşısı sonrası miyoperikardit riski çok düşük

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 mRNA aşısı olan kişilerde miyoperikardit riskinin, olmayan kişilere kıyasla daha düşük olduğu ortaya konuldu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 13.04.2022
Kovid-19 aşısı sonrası miyoperikardit riski çok düşük

Ankara

News Medical internet sitesinin haberine göre, bilim insanları Kovid-19, grip, çiçek aşıları ile kalp yetmezliği, kardiyojenik şok ve ölüme neden olabilen miyoperikardit hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.

Lancet Respiratory Medicine’de yayımlanan araştırmada, 400 milyondan fazla aşı dozunun dahil olduğu uluslararası veri tabanı incelendi.

Araştırmacılar, Ocak 1947 ile Aralık 2021 arasında herhangi bir aşılamanın ardından bildirilen miyoperikardit vakaları ile uluslararası veri tabanlarından 20'den fazla çalışmayı analiz etti.

Söz konusu çalışmalardan 11'inin Kovid-19 aşılarına odaklandığı ve bunların 300 milyonunun mRNA aşısı olduğu kaydedildi.

Araştırmada, aşının ardından miyoperikardit riskinin her bir milyon dozda 18 olduğu belirtilerek mRNA aşısı olan kişilerin, olmayan kişilere kıyasla miyoperikardit riskinin daha düşük olduğunu ortaya konuldu.





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