Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,763.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 08.08.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat Fotoğraf: Mohammed Shajaha/AA

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyon 268 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 305 bine, iyileşenlerin sayısı 182 milyon 607 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 519 bini, Hindistan'da 31 milyon 944 bini, Brezilya'da 20 milyon 151 bini ve Rusya'da 6 milyon 447 bini geçti.

Suudi Arabistan, pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirdi.

Zambiya, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 100 bin doz teslim aldı.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 430'a yükseldi.

İsrail'de vakalardaki artış nedeniyle önlemlerin bir kısmı yeniden yürürlüğe konuldu. Bugünden itibaren kapalı veya açık alanlarda yapılan etkinliklere giriş için "yeşil geçiş sistemi" zorunluluğu uygulanmaya başlandı. Bu sisteme göre, etkinliklere katılmak isteyenlerin aşı sertifikasını, Kovid-19'u atlattığını gösteren belgeyi ya da en fazla 72 saat önce yapılmış test sonucunun negatif olduğunu gösteren mesajı ibraz etmesi gerekiyor.

İran'da Kovid-19'a karşı yerli aşı COVIRAN Bereket'i geliştiren bilim heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirildi.

Malezya'da son 24 saatte 360 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük Kovid-19 can kaybı sayısı kaydedildi.

Malezya hükümeti salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların Kovid-19 aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayanların neredeyse tümüne virüs testi yapıldı
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 177 bin 81'e çıktı

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

Boşnak lider Aliya İzetbegoviç doğumunun 96. yılında anılıyor

Boşnak lider Aliya İzetbegoviç doğumunun 96. yılında anılıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için aylık 2 milyon kişiyi kabul edecek

Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için aylık 2 milyon kişiyi kabul edecek