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Sağlık

Kemoradyoterapi öncesi kemoterapi almak, rahim ağzı kanserinden kurtulma şansını artırıyor olabilir

İngiltere'de yapılan araştırmanın ilk bulguları, kemoradyoterapi öncesi yapılan kemoterapinin, rahim ağzı kanserinden kurtulma şansını artırabileceğini ve kanserin nüksetme ihtimalini düşürebileceğini ortaya koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Kemoradyoterapi öncesi kemoterapi almak, rahim ağzı kanserinden kurtulma şansını artırıyor olabilir

Ankara

"Medical Press"in haberine göre, University College London'da (UCL) yapılan bir çalışmada, rahim ağzı kanserinde, kemoradyoterapi tedavisi öncesi uygulanan kemoterapinin hastalığa etkisi araştırıldı.

Çalışmanın üçüncü aşaması sonucunda ilk bulgular, kemoterapinin rahim ağzı kanserinden kurtulma şansını artırabileceği ve kanserin nüksetme ihtimalini düşürebileceğini gösterdi.

İngiltere, Meksika, Hindistan, İtalya ve Brezilya'da 500 hastanın 10 yıl boyunca izlendiği araştırmada, rastgele seçilen hastaların bir kısmına yalnızca kemoradyoterapi uygulanırken, geri kalan hastalar ise ilk 6 hafta kemoterapi aldıktan sonra kemoradyoterapi gördü.

Tedavilerin üzerinden 5 yıl geçtiğinde yalnızca kemoradyoterapi uygulanan grupta yaşama oranı yüzde 72 iken, hastaların yüzde 64'ünde hastalığın nüksetmediği belirlendi.

Öte yandan kemoradyoterapiye ek olarak kemoterapi alan hastalarda hayatta kalma oranı yüzde 80 iken, bu hastaların yüzde 73'ünde kanserin nüksetmediği tespit edildi.

Araştırmacılardan Dr. Mary McCormack, "Bu, 20 yılı aşkın süredir bu hastalığın sonuçlarında gördüğümüz en büyük gelişme." yorumunu yaptı.

Araştırmanın ilk bulguları Avrupa Onkoloji Kongresi'nde (ESMO) sunuldu.

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