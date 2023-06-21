Ebrar bebek uçak ambulansla Muğla'dan İstanbul'a nakledildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da tedavi gören bir bebeğin uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Doğumundan beri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gündür takip edilen Ebrar bebek, doğumsal kalp ve damar hastalığından şüphelenilmesi üzerine bugün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi. Entübe durumdaki bebek, onu bekleyen uçağın kalkacağı Bodrum Milas Havaalanı'na özel donanımlı yenidoğan ambulansıyla götürüldü. Ebrar bebeğe acil şifalar diliyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: Doğumundan beri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gündür takip edilen Ebrar bebek, doğumsal kalp ve damar hastalığından şüphelenilmesi üzerine bugün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi https://t.co/rDx2OPY3Vk pic.twitter.com/X4rlPdozBq— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2023
Koca, paylaşımında bebeğin ambulanstan uçağa nakledildiği anların fotoğraflarına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.