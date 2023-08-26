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Sağlık

e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu.

İsa Toprak  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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