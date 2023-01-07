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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da toplu açılış töreninde konuşuyor
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Sağlık

Çocuklar eskiye göre daha mı geç konuşuyor?

07.01.2023
Çocuklar eskiye göre daha mı geç konuşuyor?

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