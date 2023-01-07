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Dünya, Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Alzheimer'ı yavaşlattığı gözlenen yeni ilacı onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alzheimer hastalığını yavaşlattığı görülen yeni bir ilacı onayladı.

Mehmet Alaca   | 07.01.2023
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Alzheimer'ı yavaşlattığı gözlenen yeni ilacı onayladı

Ankara

FDA, Leqembi isimli ilacın hastalığın hafif veya erken aşamalarında olan hastalara reçete edileceğini bildirdi.

FDA'nın kullanım için onay verdiği ilaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini gösteren, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor.

Ancak uzmanlar, ilacın bilişsel bozulmayı geciktirmesinin sadece birkaç ay süreceğini düşünüyor.

Washington Üniversitesinden nörolog Joy Snider, NBC'ye verdiği röportajda, "Bu ilaç bir tedavi değil. Hastaların kötüleşmesini engellemez, sadece hastalığın ilerlemesini ölçülebilir şekilde yavaşlatır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar, ilacın beyinde şişliklere yol açabileceği veya ayda iki kez infüzyon yoluyla tedavi ihtiyacının ortaya çıkabileceği yan etkilere dikkati çekiyor.

Japon Eisai ve ABD'li ortağı Biogen adlı şirketler tarafından üretilen Leqembi ile bir yıllık Alzheimer tedavisinin, yaklaşık 26 bin 500 dolara mal olacağı belirtiliyor.

ABD'de 6 milyon Alzheimer hastası olduğu değerlendiriliyor.

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