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Sağlık

Çin, 44 kolilik medikal malzemeyi kargo uçağıyla İstanbul'a getirdi

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisinde kullanılmak üzere medikal malzemelerden oluşan kargoyu uçakla Türkiye'ye getirdi.

İzzet Taşkıran   | 26.03.2020
Çin, 44 kolilik medikal malzemeyi kargo uçağıyla İstanbul'a getirdi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Başkonsolos Sözcülüğünün Twitter hesabından, kargo uçağıyla İstanbul'a ulaştırılan medikal yardımlarla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti." ifadeleri kullanıldı.


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