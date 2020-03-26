Euro
7.03
Dolar
6.40
BIST 100
90,325.23
Altın
1,627.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Acıbadem Sağlık Grubu Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına başladı

Acıbadem Sağlık Grubu, yeni tip koronavirüs ile ilgili koruyucu yöntemlerin başında gelen aşı geliştirmenin yanı sıra farklı tedavi yöntemlerine yönelik çalışma başlattı.

Hatice Şenses Kurukız   | 26.03.2020
Acıbadem Sağlık Grubu Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına başladı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesinin desteğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni araştırmalarını, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSEB'e ileterek başlattığını bildirdi.

Acıbadem Sağlık Grubundan yapılan açıklamada, bilim dünyasının, Kovid-19'a karşı koruyucu ve tedavi edici yöntemler geliştirmek üzere hızla çalıştığı hatırlatılarak, Türk bilim insanlarınca da araştırma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Hızla yayılımı ve bulaşma sonrası oluşturduğu hayati risklerle dünyanın gündemine oturan Kovid-19'dan koruyacak aşı ve hastaların tedavisine yönelik henüz etkin yöntemler bulunmadığı anlatılan açıklamada, bu yönüyle bilim dünyasının odağının virüse karşı koruyacak ve tedavi edecek yeni yöntemlerin geliştirilmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi de etki alanına alan Kovid-19'a karşı, Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Kovid-19'a karşı farklı konulardaki yeni araştırmalarını, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSEB'e ileterek büyük bir hızla başladı. Bu alanda yapılacak araştırmalarda, ülkemizdeki tüm sağlık ve bilim kuruluşlarının devam eden iş birliği ve desteğinin çok önemli olduğu belirtilirken, ayrıca ülkemizde bu tip araştırmaların yapabilmesi için biyoteknolojik altyapı, yetişmiş insan gücü ve çok yetkin sağlık çalışanları bulunduğuna dikkat çekiliyor. Acıbadem Sağlık Grubunda başlayan araştırma projeleri, koruyucu yöntemlerin başında gelen aşı geliştirmenin yanı sıra farklı tedavi yöntemlerine yönelik çalışmaları da içeriyor. Araştırmalar kapsamında hastalık bulaşmadan önce sağlıklı kişilerde virüse karşı bağışıklığı sağlayacak aşı geliştirilme çalışmalarına başlandı. Tedavi edici yöntemlere yönelik araştırmalar arasında yer alan Virüse Spesifik Gamma Globulin, İnterleukin-6 Blokörü, Virüs Spesifik T Lenfosit, Virüse Spesifik Bağışıklık Hücreleri, ağır akciğer hasarında mezenşimal kök hücreleriyle tedavi konuları yer alıyor. Araştırma sonuçlarının çok kısa sürede ürüne dönüştürülerek Kovid-19 tedavisinde kullanılması hedefleniyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Gazze'de koronavirüsle mücadele için 1000 karantina odası inşasında sona gelindi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Papa Franciscus'un kaldığı konuttaki bir rahipte Kovid-19 çıktı
İran koronavirüs salgınına karşı 406 milyon liralık ekonomik destek paketi hazırladı

Benzer haberler

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi

Papa Franciscus'un kaldığı konuttaki bir rahipte Kovid-19 çıktı

HİS Başkanı Bölükbaşı: HisApp büyük ilgi görüyor

DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama

DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinde uygun kredi ve destek ödemesi sevinci

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinde uygun kredi ve destek ödemesi sevinci