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Sağlık

BioNTech, mRNA teknolojisiyle sıtma aşısı için klinik deneylere başladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, sıtma aşısının klinik deneylerine başlandığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 23.12.2022
BioNTech, mRNA teknolojisiyle sıtma aşısı için klinik deneylere başladı

Berlin

BioNTech’ten yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısını üretmek için kullanılan mRNA teknolojisiyle sıtma aşısının geliştirmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, aşının klinik deneylerinin sürdüğüne dikkat çekilirken BNT165b1 adlı aşı adayının güvenilirliği ve tolere edilebilirliğinin de incelendiği vurgulandı.

Faz 1 klinik deneylerde, söz konusu aşı adayı ABD’de birden fazla bölgede daha önce veya şu anda sıtma enfeksiyonu olmayan yaklaşık 60 sağlıklı katılımcı üzerinde denenecek. Aşı adayı, üç farklı doz seviyesinde test edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci, “Bu çalışmanın başlangıcı, yüksek tıbbi gereksinime sahip hastalıklarla mücadeleye katkıda bulunma yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Amacımız, sıtmayı önlemeye ve ölüm oranını azaltmaya yardımcı olabilecek mRNA tabanlı bir aşı geliştirmektir.” ifadesini kullandı.

Sıtma aşısını geliştirmeye paralel, Afrika kıtası ve diğer bölgelerde üretim tesisleri kurmak için çalıştıklarını belirten Türeci, mRNA tabanlı aşı üretimi için tasarlanan ve "BioNTainer" adı verilen konteyner fabrikanın tamamlandığını ve Ruanda'ya gönderilmek üzere hazır olduğunu bildirdi.

Türeci, “Başarılı bir şekilde geliştirilip onaylanırsa, burada (Afrika) mRNA tabanlı bir Sıtma aşısı üretilebilir.” dedi.

BioNTech, Kovid-19 ve sıtmanın yanı sıra yeni geliştirdiği ve insanlar üzerinde denenecek mRNA tabanlı tüberküloz aşılarını da Afrika’da üretmeyi hedefliyor.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 8 Aralık'ta yayımladığı Dünya Sıtma Raporu'na göre dünya genelinde 2021'de sıtmadan 619 bin civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin edildi.

2021'de sıtma vakalarının yüzde 95'i, ölümlerinin ise yüzde 96'sı Afrika'da görüldü. Salgının başladığı 2020'de bu sayı 625 bin olarak kaydedildi. 2019'da ise sıtma kaynaklı 568 bin can kaybı meydana geldi.

Sıtma vakaları 2020-2021 yıllarında artmaya devam ederken yaşanan artış, 2019-2020'deki rakamlara göre daha yavaş oldu.

Küresel olarak 2021'de sıtma vakaları 247 milyona ulaşırken, vaka sayısı 2020'de 245 milyon ve 2019'de 232 milyon olarak kayıtlara geçti.

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