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Sağlık

Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Muhammed Boztepe   | 24.10.2020
Bakan Koca'dan İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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