Euro
7.83
Dolar
6.86
BIST 100
117,741.10
Altın
1,811.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı şehit Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı Hiranur'un babasını fotoğraflarından tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadesini kullandı.

Selma Kasap,Barış Gündoğan   | 15.07.2020
Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı şehit Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı Hiranur'un fotoğrafını Twitter'dan paylaştı. 

Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur ile tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin."

Fahrettin Koca, paylaşımında baba ile kızın yan yana eklenmiş fotoğraflarına de yer verdi.

Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti

Aslen Giresunlu olan ve İstanbul'un Esenler ilçesinde oturan tekstil işçisi Emrah Sağaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 akşamı "Meydanlara inin" çağrısı üzerine ağabeyi ile sokaklara çıktı.

Atışalanı Caddesi'nde darbe girişimine karşı çıkan vatandaşların arasına karışan Sağaz, cuntacı askerlerin ele geçirdiği tankın, halkın üzerine hızla hareket etmeye başladığı yerde bulunuyordu.

Bu sırada kaçmaya çalışan Sağaz ve diğer vatandaşlar, darbeci askerler tarafından tankla ezilerek şehit edildi. Henüz 27 yaşında şehit olan Emrah Sağaz, 4 ay sonra baba olacaktı.

6 kardeşin en küçüğü olan Emrah Sağaz'ın cenazesi, memleketi Giresun Çamoluk Şehitliği'nde toprağa verilirken, o dönem 5 aylık hamile olan eşi Elif Sağaz ise 4 ay sonra bir kız bebek dünyaya getirdi. 

İsteği üzerine şehadetinden 4 ay sonra doğan kızına "Hiranur" adı verilen şehidin ismi ayrıca İstanbul'un Esenler ilçesindeki bir ilkokulda yaşatılıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fed: ABD'de ekonomik faaliyet Kovid-19 öncesinden düşük seviyelerde
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına 'örnek kutlama' önerisi

Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim

Sağlık Bakanı Koca: Yeni vaka sayılarını tedbirlerle düşürelim
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı

Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı

Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı