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Sağlık

Bakan Koca: Suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecek

Sağlık Bakanı Koca, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 22.12.2020
Bakan Koca: Suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve salgının başından beri Türkiye'de görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını belirterek, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, RNA virüslerindeki mutasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Koca, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." bilgisini verdi.

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