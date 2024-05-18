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Sağlık

Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Alper Şaşmaz  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki beşinci çalışma toplantısının Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, "Toplantımızda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.

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