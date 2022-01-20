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Sağlık

Ankara Üniversitesi ilk ilaç ruhsatını 'Ankükolin'le aldı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Radyofarmasötik Üretim Araştırma ve Geliştirme (RÜAG) tesisinde geliştirilen ve Sağlık Bakanlığınca Ankükolin ismiyle ruhsatlandırılan ilaç tanıtıldı.

Harun Kutbe   | 20.01.2022
Ankara Üniversitesi ilk ilaç ruhsatını 'Ankükolin'le aldı

Ankara

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Radyofarmasötik Üretim Araştırma ve Geliştirme (RÜAG) tesisinde geliştirilen ve Sağlık Bakanlığınca Ankükolin ismiyle ruhsatlandırılan ilaç tanıtıldı.

AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, önemli bir ilacın ruhsatını aldıklarını söyledi.

Geliştirilen ilacın özellikle normal görüntüleme cihazlarıyla tespit edilemeyen paratiroid adenom hastalığına teşhis konulmasını sağlayacağını belirten Ünüvar, "Ankükolin, Ankara Üniversitesi bünyesinde ruhsat alan ilk ilaç konumunda. Dolayısıyla bunun heyecanını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." dedi.

Yeni bir işletme modeliyle AÜ'nün akademik birikimiyle, Eczacıbaşı Monrol firmasının icra yeteneğini birleştirdiklerini dile getiren Ünüvar, bu tür iş birliklerinin artması gerektiğini vurguladı.

AÜ'nün ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına çok önem verdiğini dile getiren Ünüvar, bu çalışmayla elde edilen başarının üniversite bünyesindeki diğer çalışmalar için de teşvik edici olduğunu belirtti.

Yarından itibaren bir sağlık merkezinde kullanılmaya başlanacak

İlacı üreten ekibin başkanlığını yapan AÜ Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Özlem Küçük ise amaçlarının bu tür ilaçların ruhsatlandırılmasını sağlayarak başka yerlerde de kullanabilmesine imkan vermek olduğunu ifade etti.

Küçük, kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar neticesinde elde edilen ilacın yarından itibaren bir sağlık merkezinde kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Yakın zamanda başka ilaçlar için de ruhsatlandırma başvurusu yapacaklarını belirten Küçük, üretilen ilaçların kalitesini artırıp dağıtımlarını yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'de tek olan ve 7 yıldır faaliyet gösteren RÜAG'da kısa ömürlü ilaçların üretilerek kullanılabildiğini anlatan Küçük, burada dünyada 4 tane, Türkiye'de ise tek olan ve hücresel düzeyde çok özel görüntülemeler yapabilen PET MR sisteminin de bulunduğunu söyledi.

Küçük, RÜAG'da radyoaktif ham madde üretilebildiğini, aynı anda 6 farklı radyoaktif ilacın sentezlenebildiğini, bunun da erken tanıya olanak sağladığını söyledi.

Toplantının ardından Rektör Necdet Ünüvar ve beraberindekiler RÜAG'ı gezdi.

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