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Sağlık

Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül'de açılacağını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.09.2022
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun."

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