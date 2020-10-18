Ambulans helikopter kazada yaralanan tır sürücüsü için havalandı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Kayseri
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sarıkaya yönetimindeki 06 GE 2358 plakalı tır, Yedioluk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.