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Sağlık

Ambulans helikopter kazada yaralanan tır sürücüsü için havalandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Sercan Küçükşahin   | 18.10.2020
Ambulans helikopter kazada yaralanan tır sürücüsü için havalandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sarıkaya yönetimindeki 06 GE 2358 plakalı tır, Yedioluk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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