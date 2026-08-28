Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve 114 ülkeden binlerce öğrenciye burs desteği verdi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla burs, eğitim ve kültür programları üzerine işbirliği yürütüyor.

Yurt içinden ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri aynı çatı altında buluşturan TDV, Türkiye'de 57 ilde burslu öğrencilere yönelik çalışmalar yürütürken, 53 akademik koordinatör ve 389 eğitmenden oluşan kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sunuyor.

Diyanet Bursları bünyesinde yürütülen 22 farklı burs ve destek programları ve projeleri kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yurt içi ve uluslararası 8 bin 65 öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Bunların 4 bin 308'ini yurt içindeki, 3 bin 757'sini ise uluslararası programlardan yararlanan öğrenciler oluşturdu.

Yurt içi burs ve destek programları ve projeleri kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 4 bin 308 öğrenciye burs, ücretsiz barınma ve ulaşım desteği sağlandı.

Bugüne kadar Vakfın yurt içi burs ve destek programları-projelerinden yararlanarak mezun olan öğrenci sayısı ise 5 bin 512'ye ulaştı.

114 ülkeden öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunuluyor

Vakfın uluslararası burs ve destek programları-projeleri kapsamında 114 ülkeden lise, lisans ve lisansüstü öğrenciler Türkiye'de eğitim görüyor.

Bu kapsamda, 2025-2026 akademik yılında uluslararası burs programlarından 3 bin 757 öğrenci faydalanırken, bugüne kadar bu programlar kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenci sayısı 11 bin 552 oldu.

TDV, Filistin Destek Projeleri kapsamında da 49 ilde öğrenim gören 535 öğrenciye burs desteği sunuyor.

Yurt içi ve uluslararası burs ve destek programları-projelerinden mezun olan öğrencilerin toplam sayısı ise 17 bin 64'e ulaştı.

Vakıf, diğer eğitim hizmetleri kapsamında 30 ilde 48 öğrenci yurdu, 22 ilde 118 öğrenci evi ve 5 ilde 6 İl Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü ile öğrencilere hizmet veriyor.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile anaokulu ve kolejden oluşan 29 Mayıs Eğitim Kurumları da TDV'nin eğitim alanındaki çalışmalarının önemli unsurları arasında yer alıyor.