Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililer, söz konusu görüşmelerin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından yürütüldüğünü ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın da sürece dahil olduğunu ileri sürdü.

ABD'li yetkililer, Venezuela'nın petrol kaynaklarından mülkiyet payı elde etmek için yürütülen görüşmelerin Caracas'ın yaklaşık 300 milyar varillik toplam kanıtlanmış rezervlerinin tamamını değil, yaklaşık 90 milyar varil rezervi bulunan 10'dan fazla aktif petrol sahasını kapsadığını belirtti.

Washington'ın Venezuela'nın rezervlerine erişim sağlamasının ABD'nin petrol rezervlerini ikiye katlayabileceğini aktaran yetkililer, anlaşmayı "tarihi ve son derece kapsamlı" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, planlanan anlaşmaya göre ABD'nin, sahalarda mülkiyet payı alacağını ve ABD'li şirketler dahil özel firmaların bu alanları işleterek Venezuela hükümetine de ek gelir sağlayacağını öne sürdü.