Dünya Kupası heyecanını Rusya'daymış gibi yaşıyorlar

Bir sonraki FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar, hazırlık çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Rusya'daki maçların heyecanını vatandaşlarına oradaymış gibi yaşatıyor.

Fotoğraf: AA/Serdar Bitmez

DOHA - Serdar Bitmez

FIFA Dünya Kupası'na 2022'de ev sahipliği yapacak Katarlılar, şampiyona heyecanını Rusya'daki maçlar sırasında şimdiden yaşamaya başladı.

Dünya genelindeki futbol severlerin gözü yaklaşık 1 aydır Rusya'da. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda artık yarı finale gelinirken bir sonraki turnuvaya ev sahipliği yapacak Katar'da da maçlar coşkuyla takip ediliyor.

Katar'da Dünya Kupası'na ilişkin altyapı projelerinin uygulanmasından sorumlu Projeler ve Miras Yüksek Kurulu İletişim Dairesi Müdürü Fatıma Nuaymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan 2022 için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da 2018 maçlarındaki heyecanı seyircilere en iyi şekilde aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Maçları stat ve salonlara kurulan dev ekranlardan izliyorlar

Nuaymi, futbol severlerin maçları Rusya'daymış gibi izlemesi için bazı stat ve salonlara dev ekranlar kurulduğunu, ailelerin rahatlıkla bu mekânlara gelerek maç heyecanını yaşayabildiğini söyledi.

Rusya'daki şampiyonadan tecrübe edinmeye çalıştıklarını kaydeden Nuaymi, hazırlıklar ve işleyiş konusunda değerlendirmeler yapmak üzere Katar'dan bir ekibin de Rusya'ya gittiğini dile getirdi.

"Katar'ın tanıtımı için altın fırsat olacak"

Nuaymi, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk Arap ülkesi olan Katar'a büyük bir seyirci kitlesi çekmeyi hedeflediklerini belirterek, "Dünya Kupası, ziyaretçilerin Katar'ı ve kültürünü tanıması için altın fırsat olacak." dedi.

Çok sayıda seyirciyi konuk etmek için altyapı plan ve projeleri geliştirildiğine dikkati çeken Nuaymi, "Katar, ziyaretçilere 3 yıldızdan 5 yıldıza otel tercihleri, dev yolcu gemileri, çölde kamp alanları ve çadırlar olmak üzere her türlü seçenek sunacak." diye konutşu.

Katar'ın coğrafi olarak küçük bir ülke olmasını "avantaj" olarak yorumlayan Nuaymi, "Bütün hazırlıklar başkent Doha'da 55 kilometrekarelik bir alana kuruluyor. Bu ulaşımı kolaylaştırıyor. Alanda yolculuk en fazla 1 saat sürecek. Bu durum taraftarların statlar arasında çok fazla zaman harcamadan aynı gün birden fazla maçı izlemesine imkân sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Katar'da yaz mevsiminde görülen yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kasım-aralık aylarında düzenlenmesi planlanıyor.