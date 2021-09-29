Dolar
8.92
Euro
10.35
Altın
1,723.39
ETH/USDT
2,815.00
BTC/USDT
41,286.00
BIST 100
1,391.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri devam ediyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur elemeleri, oynanan 13 maçla sürdü.

Ercan Doğan   | 29.09.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri devam ediyor

İstanbul

Rakiplerine üstünlük kuran Çankaya, Yomraspor, Ağrı 1970, Artvin Hopaspor, Ceyhanspor, Fatsa Belediyespor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Belediyespor, Çarşambaspor, Bergama Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor ve 52 Orduspor tur atladı.

Günün son maçında Esenler Erokspor ile Osmaniyespor karşılaşacak.

Kupanın 2. turunda sona eren maçların sonuçları şöyle:

Çankaya-Ofspor: 3-2

Ağrı 1970-Kuşadasıspor: 1-0

Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor: 2-2 (2-3 penaltılar)

Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 4-0

Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor: 2-0

68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa: 3-0

Çarşambaspor-Altındağspor: 1-1 (4-2 penaltılar)

Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-2 (3-2 penaltılar)

Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor: 0-0 (4-2 penaltılar)

Bergama Belediyespor-Sancaktepe: 1-1 (5-4 penaltılar)

Hendekspor-52 Orduspor: 1-3

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 386 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur
Belçika'da 65 yaş üstü üçüncü doz mRNA aşısı yaptırabilecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti
İsveç'te Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur elemeleri devam ediyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Biraz sabır gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Taraftarlarımız hak ettiği mutluluğu yaşayacak

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 89. kez sahaya çıkacak

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 89. kez sahaya çıkacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar oynanacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk olacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk olacak