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2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Boks Federasyonu, 2021 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın aralık ayında İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 29.09.2021
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek şampiyonanın imza töreni 1 Ekim Cuma günü gerçekleşecek.

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın imza törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya AIBA (Dünya Boks Birliği) Başkanı Umar Kremlev, AIBA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katılacak.

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