Dolar
8.85
Euro
10.32
Altın
1,740.81
ETH/USDT
2,926.40
BTC/USDT
42,434.00
BIST 100
1,394.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da "Omuz Omuza 165 yıl Demiryolu İşçi Buluşması"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un golcü üçlüsü

Bordo-mavili takımın ilk 7 haftada 14 golünün 10'unu Nwakaeme (4), Bakasetas (3) ve Cornelius (3) kaydetti.

Selçuk Kılıç   | 29.09.2021
Trabzonspor'un golcü üçlüsü

Trabzon

Süper Lig'de ilk 7 haftada 14 gol kaydeden Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti.

Bordo-mavili takımda Nwakaeme 4, Bakasetas ve Cornelius da 3'er gol olmak üzere toplam 10 gol attı.

Karadeniz ekibinde, 14 golün 10'unu kaydeden 3 oyuncu, gollerin yüzde 71,42'sine katkı sağladı.

Attıkları goller

Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.

Yunan futbolcu Bakasetas ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı.

Cornelius ise son haftalarda ortaya çıktı. Danimarkalı oyuncu, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 1'er gol attı.

Üç futbolcu böylelikle 7 haftada attıkları gollerle takımının 15 puan elde etmesinde önemli rol oynadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de hastane Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var

Benzer haberler

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 89. kez sahaya çıkacak

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 89. kez sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar oynanacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk olacak

Trabzonspor'un golcü üçlüsü

Trabzonspor'un golcü üçlüsü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk ediyor
Galatasaray'ın Olympique Marsilya maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Olympique Marsilya maçı kadrosu açıklandı