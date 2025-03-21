Türk askeri Bosna Hersek'te iftar programı düzenledi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, iftar organizasyonu düzenlendi.
Sarajevo
Tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nin karşısında bulunan meydanda düzenlenen iftar programına, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ahmet Kösem, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul, Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic, EUFOR bünyesinde görev yapan Türk askerleri ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililerin yanı sıra 300'den fazla kişi katıldı.
Halka açık yapılan iftarda, Türk askerleri sofralarına konuk olan Boşnaklara ikramda bulundu.
Boşnaklar sevgi ve ilgi gösterdikleri Türk askerleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kösem ve Kul, iftar sofralarına misafir oldukları için teşekkür ettiği vatandaşların ramazan ayını kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.