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Ramazan 2025

Türk askeri Bosna Hersek'te iftar programı düzenledi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, iftar organizasyonu düzenlendi.

İsmail Özdemir  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Türk askeri Bosna Hersek'te iftar programı düzenledi

Sarajevo

Tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nin karşısında bulunan meydanda düzenlenen iftar programına, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ahmet Kösem, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul, Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic, EUFOR bünyesinde görev yapan Türk askerleri ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililerin yanı sıra 300'den fazla kişi katıldı.

Halka açık yapılan iftarda, Türk askerleri sofralarına konuk olan Boşnaklara ikramda bulundu.

Boşnaklar sevgi ve ilgi gösterdikleri Türk askerleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kösem ve Kul, iftar sofralarına misafir oldukları için teşekkür ettiği vatandaşların ramazan ayını kutladı.

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