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Dünya, Ramazan 2025

Türkiye Diyanet Vakfı, Liberya'da 1500 aileye ramazan yardımı ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu.

Adam Abu-bashal  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Türkiye Diyanet Vakfı, Liberya'da 1500 aileye ramazan yardımı ulaştırdı

Abuja

TDV, ramazan ayı boyunca dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.

TDV Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Liberya'nın farklı bölgelerinde 1500 aileye gıda kolisi dağıtımı yapıldığını ve 1000 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Eniç, ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak yapılan yardımların, Liberya'daki ihtiyaç sahibi ailelere büyük destek sağladığını söyledi.

Türk halkına TDV aracılığıyla verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Eniç, TDV'nin mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım elini uzatmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinde insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Liberya'da gerçekleştirilen bu desteklerle, ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayında yalnız olmadıklarını hissetmeleri amaçlandı.

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