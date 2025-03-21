Hz. Ömer Camii, ramazanda çocukların gözdesi oldu
"Çocuklu Cami" olarak da bilinen Hz. Ömer Camii, her yıl ramazan ayında ailelerin ve çocukların bir araya geldiği özel bir buluşma noktası haline geldi.
İstanbul
İstanbul Pendik'te bulunan camide, çocuklar oyunlar oynarken, aynı zamanda dini bilgiler öğrenme fırsatı buluyor.
Bu yıl camide ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerde, çocuklar, halat çekme, top oynama ve Hacivat-Karagöz gösterileri gibi aktivitelerle keyifli vakit geçiriyor.
İki yıldır camide görev yapan müezzin-kayyım İbrahim Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camiye çevre mahallelerden ve ilçelerden yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.
Arslan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların Türkiye'nin birçok bölgesinden olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, takipçileri arasında düzenledikleri bir anketin ardından camilerine "Çocuklu Cami" adını verdiklerini anlattı.
Kur'an-ı Kerim'deki "İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et." ayetine atıfta bulunan Arslan, "Peygamberimiz ise 'Çocuğu olan çocuğuyla çocuklaşsın' diye buyuruyor. Eğer çocuk camiyi severse, Rabbini de Peygamberini de sever. Yani hocayı sever, camiyi sever, sosyalleşmeyi sever. Biz bu ayet-i kerime ve hadis-i şerif ile yola çıktık." dedi.
"Çocuklar, cami cemaatiyle de sıcak bir ilişki kuruyor"
Arslan, eskiden çocukları camiye götürmek için ikna etmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Burada görüyoruz ki artık aileler çocuklarını alıp götüremiyorlar. Eskiden çocukları camiye götürmek için ikna ederdik, şimdi ise çocuklar camiye gelmek için sabırsızlanıyor, haftada bir yaptığımız aile buluşmalarını iple çekiyorlar. Çocuklar, cami cemaatiyle de sıcak bir ilişki kuruyor. Burayı sevdiklerini ve eğlenceli bulduklarını dile getiriyor."
Hz. Ömer Camii'nde ramazan boyunca her akşam teravih namazının ardından çocuklar için çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor.
Cami içerisinde ayrıca minik ziyaretçilere ayrılmış bölümde trambolin, top havuzu ve kaydırak da bulunuyor.
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