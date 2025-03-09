Tekirdağ'da yaklaşık 5 bin kişi birlikte iftar yaptı
Tekirdağ'da düzenlenen iftarda yaklaşık 5 bin kişi bir arada orucunu açtı.
Tekirdağ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında "Büyük Ailem" iftar programı düzenlendi.
İftara yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iftar öncesi masaları dolaştı, sohbet ettiği vatandaşlara yemek ikramında bulundu.
Okunan ezanla oruçlar açıldı ve dua edildi.
Oluşan uzun kuyruk nedeniyle bazı vatandaşlar oruçlarını geç açmak zorunda kaldı.
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