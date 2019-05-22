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Türkiye, Ramazan 2019

YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattına 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran için ilave YHT seferleri konuldu.

Arife Yıldız Ünal   | 22.05.2019
YHT'lere Ramazan Bayramı için ek sefer

Ankara

AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla YHT'lerle yolculuk yapacak vatandaşların sorun yaşamaması için ek seferler planlandı.

Biletler bugün itibariyle satışa sunulacak 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) hattında 31 Mayıs ve 1-8-9 Haziran'da ilave YHT seferleri yapılacak. Ankara'dan 11.15, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.00'de kalkacak ilave YHT'lerin biletleri bugün itibarıyla satışa sunulacak.

Sadece YHT'lere değil, İzmir Mavi Tren, Konya Mavi Tren, Doğu Ekspresi, Güney-Kurtalan/Van Gölü Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi'ne ve bölgesel trenlere de vagon eklendi. Böylece ilave edilen vagonlarla ana hat trenlerinde 50 bin, YHT'lerde 3 bin 300 ilave pulman koltuk, yataklı vagonlarla bin 200 yataklık kapasite artışı sağlandı.

İleriye satış süresi 25 güne çıkarıldı

YHT'lerde vatandaşların Ramazan Bayramı süresince gidiş-dönüş bilet taleplerinin karşılanması amacıyla 15 gün olan ileriye satış süresi de 25 güne çıkarıldı. 

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