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Türkiye, Ramazan 2019

Kilis'te 5 bin 500 Türk ve Suriyeli birlikte iftar açtı

Kilis Belediyesi ve LASİAD iş birliğiyle düzenlenen programda, 5 bin 500 Türk ve Suriyeli birlikte iftar yaptı.

İzzet Mazi   | 10.05.2019
Kilis'te 5 bin 500 Türk ve Suriyeli birlikte iftar açtı Fotoğraf: AA/İzzet Mazi

Kilis

Kilis Belediyesi ve Laleli Sanayici İşadamları Derneği (LASİAD) iş birliğiyle düzenlenen iftar programında, 5 bin 500 Türk ve Suriyeli birlikte oruç açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde başlayan iftar hazırlıkları kapsamında yaklaşık bin masa kuruldu. Meydanla bağlantılı cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

İftar vaktinin yaklaşmasıyla binlerce Türk ve Suriyeli, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Vatandaşlara iftarda çorba, salata, pilav, kavurma, ayran ve tatlı ikram edildi.

LASİAD Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının aynı zamanda toplumsal bir ibadet olduğunu belirtti.

Geçen yıl benzer organizasyonları Ağrı, Van ve Bingöl gibi illerde yaptıklarını, bu yıl ise Kilis'e geldiklerini anlatan Eyyüpkoca, "Şu anda burada 5 bin 500 kişi var. Kilis, 'ensar' şehir. Kilis, kendi nüfusu kadar mülteci barındıran bir şehir. Dolayısıyla bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Bu kalabalık zaten kardeşliğin, ramazanın ve birlikteliğin ne anlama geldiğini net bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

Eyyüpkoca, programda ortaya şahane bir tablo çıktığına işaret ederek, başta Kilis Valisi Recep Soytürk olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da ev sahipliğinden dolayı Kilis halkına teşekkür ettiğini belirterek, "Manevi değeri çok yüksek bir ortam. Emeği geçen ve buraya gelen herkese teşekkür ederim." dedi.

İftarın ardından çocuklar kendileri için kurulan şişme oyuncaklarda eğlenirken, aileleri de günün yorgunluğunu yöresel çadırlarda dinlenerek attı.

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