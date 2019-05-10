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Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.05.2019
Fahrettin Altun'dan Alman gazeteciye S-400 yanıtı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi.

Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin Twitter üzerinden yaptığı "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak." ifadelerine cevap verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

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