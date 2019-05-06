Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.07
BIST 100
92,982.27
Altın
1,281.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Ramazan 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.05.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar basına kapalı gerçekleştirildi.

İftar programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Avustralyalı Türkler iktidar ve muhalefeti iftarda buluşturdu

Suluovalı 'Çalışkan' kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mutluluğu

'Osmanlı Payitahtı' Bursa ramazanda turistleri çağırıyor

'Osmanlı Payitahtı' Bursa ramazanda turistleri çağırıyor
'İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı'

'İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı'
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Ankara'da

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Ankara'da