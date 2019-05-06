Nijerya'da ilk iftar heyecanı
Nijerya'da ramazan ayının ilk iftarında başkent Abuja'ya bağlı Pape bölgesinde 400 kişiye iftar verildi.
Abuja
Almanya'daki Türkler, Nijerya'da, ramazan ayı dolayısıyla 400 kişiye iftar verdi.
Almanya'da faaliyet gösteren Bir El Derneği aracılığıyla, ramazan ayının ilk iftarında başkent Abuja'ya bağlı Pape bölgesinde 400 kişiye iftar verildi.
Bir El Derneği temsilcisi Mahmut Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da hayırseverlerin yaptığı yardımlarla buradaki Müslümanlara iftar verildiğini belirtti.
Poyraz, "Burada ilk iftar olması çok önemli, yüzlerce Müslüman caminin etrafında toplandı ve ezanı bekliyor. Mübarek ramazan ayında birbirimize yardım etmemiz gerekiyor." dedi.
İftara gelenlerden Abdul Mumin, Türklerin verdiği yardımlardan dolayı teşekkürlerini bildirerek, "Bu iftar olmasaydı, burada benim gibi çok insanın sudan başka iftar yapacağı bir şey yoktu." ifadesini kullandı.
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