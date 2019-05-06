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Dünya, Ramazan 2019

Almanya'da ilk iftar

Milyonlarca Müslümanın yaşadığı Almanya'da ilk iftar DİTİB Köln Merkez Camisi'nde dualarla yapıldı.

Mesut Zeyrek   | 06.05.2019
Almanya'da ilk iftar

Nordrhein-Westfalen

Avrupa'nın en yoğun Müslüman nüfusu barındıran ülkelerinden Almanya'da ramazan ayının ilk günü toplu iftar verilen camiler yoğun ilgi gördü.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezinde verilen iftarda, yaklaşık bin 200 kişi oruçlarını birlikte dua ederek açtı.

Köln'deki iftara Türklerin yanı sıra Suriyeli mültecilerin, çocuklu ailelerin ve Afrikalı Müslüman öğrenciler yoğun katılımı dikkati çekti.

DİTİB İftar Komisyonu Görevlisi Osman Dikeç, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca yardımseverler sayesinde kurum olarak her gün binden fazla kişiye iftar vereceklerini söyledi.

Dikeç, "Dünyanın her yerinden ve her dinden insanların katıldığı yoğun coşkulu, güzel bir program oluyor. İftara bir saat kala misafirlerimiz gelmeye başlıyor. Peygamber efendimiz, 'Kim bir oruçluya iftar ettirirse sevabından hiçbir şey eksik kalmadan aynı sevabı iftar ettiren de onun sevabından kazanır' diyor. Bu iftarların verilmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen de her yıl olduğu gibi geleneği bozmayarak ilk iftarda misafirlere kendi elleriyle çorba ikram etti.

Ramazanın ilk iftar menüsünü şehriye çorbası, orman kebabı, pilav ve baklava tatlısı oluşturdu.

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