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Politika

Yeni yılda gözler Meclis'te olacak

Meclis'in 2021'deki ilk işi teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak olacak.

Sinan Uslu   | 03.01.2021
Yeni yılda gözler Meclis'te olacak

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2021'e önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle başlayacak.

Meclis, yeni yılda da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını 26 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.

Meclis'in yeni yıldaki ilk işi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak.

Teklifle, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanacak hukuk ve ekonomi reformu üzerindeki çalışmaların tamamlanarak, düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesi öngörülüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği düzenleme konusunda özellikle Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili milletvekillerinin yoğun çalışma yürüttüğü biliniyor.

Meclisin, yeni yılda önemli sosyal yaraya da çözüm üretmesi bekleniyor. Bu kapsamda hayvan haklarının korunmasını içeren kanun teklifinin, Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis'in çalışma usullerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne adapte edilmesi ilişkin içtüzük değişikliğini, yeni yılda siyasi partilerinin temsilcileriyle görüşerek değerlendirecek.

Meclis, bu süreçte birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi ile 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu da ele alacak.


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