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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a 'moral' ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Hes Kablo Kayserispor'un başkan ve teknik direktörünü ziyaret etti.

Ramazan Kaya   | 02.01.2021
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a 'moral' ziyareti

Kayseri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sarı-kırmızılı ekibin başkanı Berna Gözbaşı ve teknik direktörü Samet Aybaba'yı, Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

"Moral" ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, "Kayserispor Başkanımız Berna Gözbaşı ve teknik direktörümüz Samet Aybaba'ya Beşiktaş karşılaşması öncesinde moral ziyaretinde bulunduk. Takımımızın galip geleceğine inanıyoruz. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve Kayserispor camiamıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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