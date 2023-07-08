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Politika

Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği

Türkiye ile Ukrayna arasında, stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amacıyla anlaşma yapıldı.

Zeynep Duyar  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

Türkiye ile Ukrayna arasında, stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amacıyla anlaşma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde iki ülke arasındaki "Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirildi.

Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imzalandı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, mutabakat zaptıyla iki ülke arasında stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler ve motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

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